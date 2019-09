Dieses Highlight lässt das Mamaherz von Denise Kappès (29) höher schlagen! Seit fast einem Jahr ist der Sohnemann der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin auf der Welt und der kleine Mann hält seine Mutter ordentlich auf Trab. Für Ben-Matteo ist das Krabbeln anscheinend zu easy geworden – er will ab sofort lieber wie ein Großer laufen. Inzwischen zieht sich der Wonneproppen überall hoch. Nun hat er auch seinen allerersten Schritt gemacht!

Im Promiflash-Interview bei der Angermaier Trachtennacht in Berlin schwärmte Denise von den vergangenen Tagen im Hause Kappès: "Gestern hat er beim Kinderarzt seinen ersten Schritt freihändig alleine gemacht." Momentan mache Ben ständig neue Fortschritte und sei umheimlich groß geworden. "Das sind so Erlebnisse, die du ja so nie wieder bekommst, außer man bekommt irgendwann noch ein Kind. Das ist echt schön zu sehen, wie er sich so entwickelt", erzählte Denise stolz.

Demnächst kommt Ben in die Kita, was seiner Mama allerdings ein bisschen Bammel bereitet. "Das ist für mich ganz schlimm, ganz furchtbar [...]. Klar, wir haben jetzt seit einigen Monaten auch eine Nanny zu Hause, die uns unterstützt, aber da habe ich das Ganze noch unter Kontrolle. In der Kita gebe ich mein Kind ab und sehe nicht, was hinter den Kulissen passiert", sagte die 29-Jährige. Dennoch sei es für die Entwicklung des Kleinen wichtig, einen Kindergarten zu besuchen.

Instagram / denise_kappes Denise Kappès bei den About You-Awards 2019

Anzeige

Instagram / denise_kappes Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de