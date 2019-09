Sind Mudi Sleiman und Nathalia Goncalves Miranda echt wieder ein Paar? Im Juli suchte der Tänzer bei Die Bachelorette noch seine Traumfrau, verließ das Format dann aber freiwillig: Er musste sich eingestehen, noch Gefühle für seine Ex-Flamme Nathalia zu haben. Nach seinem Show-Exit fragen sich nun viele Zuschauer, ob es zu einem Beziehungs-Comeback zwischen den beiden gekommen ist. Mudi und Nathalia schweigen bisher zwar – jetzt gibt es aber ein eindeutiges Indiz dafür, dass sie ihrer Liebe tatsächlich eine zweite Chance gegeben haben!

Die einstige Bachelor-Kandidatin teilte in ihrer Instagram-Story ihren Gaumenschmaus aus einem Burgerrestaurant – im Hintergrund ist der Oberkörper einer männlichen Person zu sehen. Ein Blick auf Mudis Account zeigt, dass es sich bei Nathalias Begleitung tatsächlich um ihn zu handeln scheint: Auf einem vor wenigen Stunden veröffentlichten Foto trägt er ein schwarzes Shirt und eine goldene Uhr – genau wie der Herr auf Nathalias Pic. Zusätzlich veröffentlichte die gebürtige Brasilianerin ein geheimnisvolles Video: Darin ist zu sehen, wie sie ihren Kopf an einen starken Oberarm schmiegt. Mudi wiederum ist bekennender Fitnessliebhaber und zeigt seine Muckis nur zu gern im Netz.

Ganz so überraschend wäre ein Liebes-Comeback nicht, denn auch Nathalia erklärte kürzlich, dass ihr Mudi noch immer nicht aus dem Kopf geht: "Also, ich würde schon sagen, dass da noch Gefühle im Spiel sind." Glaubt ihr, dass die beiden tatsächlich wieder ein Paar sind? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda im August 2019

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda und Mudi Sleiman im Restaurant

Instagram / mudi_sleiman Mudi Sleiman, Reality-TV-Star

