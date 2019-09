Prinzessin Charlotte (4) freut sich so richtig! Die Tochter von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) wird in wenigen Tagen eingeschult. Genau wie ihr Bruder George (6) wird sie die Thomas's Battersea Grundschule besuchen. Um ihr Kind auf das private Bildungsinstitut schicken zu können, müssen die Eltern in der Regel mindestens 20.000 Euro pro Jahr auf der hohen Kante haben. Aber was lernt Charlotte in eigentlich alles in ihrem ersten Schuljahr?

Laut der offiziellen Webseite der Lehranstalt stehen zu Anfang der Bildungskarriere Französisch, Informatik, Kunst, Musik, Darstellendes Spiel und Ballett auf dem Stundenplan. Auch verschiedene Handschriftenstile werden sich die Kinder bereits in der ersten Klasse aneignen. Voranging soll es aber darum gehen, Spaß am Lernen zu vermitteln. Deshalb werden die Vierjährige und ihre Klassenkameraden nicht rund um die Uhr mit Paukstoff versorgt, sondern sollen auch viel spielen, entdecken und einfach kreativ sein. Außerdem sind viele Erkundungstouren durch die Natur geplant.

Die Unterstufenleiterin Helen Haslem erklärt das Konzept der Thomas's Battersea folgendermaßen: "Unser Hauptziel ist es, sicherzustellen, dass sich jedes Kind sicher, glücklich und selbstbewusst in der Schule fühlt. Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem Kinder lernen wollen und das aus eigenem Antrieb heraus." Das Wichtigste, was die Schüler dafür mitbringen sollten, sei aber vor allem ein respektvoller und freundlicher Umgang miteinander.

Getty Images Prinzessin Charlotte und ihre Mama Herzogin Kate

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte im April 2019

James Whatling / MEGA Herzogin Kate, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, Juli 2019

