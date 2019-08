Auf Prinzessin Charlotte (4) kommen schon bald aufregende Zeiten zu – die Vierjährige steht nämlich kurz vor der Einschulung. Bereits im September soll es so weit sein. Während die stolzen Eltern Kate (37) und William (37) sicherlich mit ihrer Tochter mitfiebern, brauchen sie sich aber gar keine Sorgen zu machen. Denn Unterstützung wird die Prinzessin bestimmt von Brüderchen George (6) bekommen, der zur selben Schule geht.

Wie People berichtet, ist Charlotte voller Euphorie, was ihre Einschulung angeht. "Sie kann es kaum erwarten, mit George auf die große Schule zu gehen. Sie ist schon total aufgeregt", plauderte ein Insider aus. Der junge Prinz kann seiner jüngeren Schwester also bald zeigen, wie das Schulleben an der Thomas Battersea-Privatschule so läuft. Diese ist übrigens ziemlich angesehen und soll satte 23.000 Pfund (umgerechnet 25.344 Euro) pro Jahr kosten. Alle Schüler tragen dort eine schicke Uniform, die je nach Winter- und Sommerzeit gewechselt wird – auch eine Sport- und Ballett-Uniform gibt es für die Kids. Fans dürfen sich also schon auf entzückende Fotos von Charlotte auf dem Schulhof freuen.

Die beiden royalen Sprösslinge dürften nichts dagegen haben, dass sie bald nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule Zeit miteinander verbringen dürfen. Laut des Insiders pflegen Charlotte und George nämlich ein sehr enges Verhältnis – zu Zankereien unter den Geschwistern sollte es also nicht kommen.

Getty Images Prinz George und Prinzessin Charlotte bei der The King's Cup Regatta

Getty Images Prinzessin Charlotte und ihre Mama Herzogin Kate

Getty Images Prinz George im August 2019

