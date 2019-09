Diese Frau lenkte bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig alle Blicke auf sich! Bei dem Event in Italien sind aktuell die wichtigsten Persönlichkeiten der Filmwelt versammelt und stellen sich dort dem Blitzlichtgewitter der Fotografen. Bei der Premiere seines neuen Films "Ad Astra" hätte dabei eigentlich Brad Pitt (55) im Mittelpunkt des Geschehens stehen sollen – doch dieses Curvy-Model stahl dem Schauspieler auf dem roten Teppich die Show: Francesca Giulianos Mega-Dekolleté war die Sensation des Abends.

Das Designer-Kleid von Atelier BluSahel bot besonders tiefe Einblicke und verdeckte nur ganz knapp die Brustwarzen der 34-Jährigen. Mit dramatischen Gesten, Luftküssen und theatraler Attitüde setzte sich Francesca laut Bild auf dem Red Carpet wie eine echte Filmdiva in Szene. Wegen ihres großen Busens hat das Model in seiner Heimat in den letzten Jahren bereits einen gewissen Bekanntheitsstatus erreicht und erfreut seine Fans auch im Netz des Öfteren mit lasziven Posen und freizügigen Bildern.

Neben Brad Pitt und der Curvy-Schönheit war auch Victoria's Secret-Engel Bar Refaeli (34) auf dem Teppich anzutreffen. In einem schwarzen Wickelkleid präsentierte das schwangere Super-Model strahlend seinen immer runder werdenden Babybauch. Wann allerdings Sprössling Nummer drei das Licht der Welt erblicken wird und ob Bars Mädchen Liv und Elle eine weitere Schwester oder einen kleinen Bruder bekommen werden, hat sie bisher noch nicht verraten.

Getty Images Das italienische Model Francesca Giuliano

Getty Images Curvy-Model Francesca Giuliano

Getty Images Bar Refaeli bei den Filmfestspielen in Venedig

