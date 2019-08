Als international gefragtes Model hat Bar Refaeli (34) natürlich ein Händchen für stylishe Looks – und macht auch in schwangerem Zustand eine extrem gute Figur. Erst im Juni hatte sie ihren Fans via Social Media stolz verkündet, dass sie wieder Mama wird. Eine ruhige Kugel schiebt Bar aber nicht. Im Gegenteil: Neben schweißtreibenden Work-outs stehen auch zahlreiche Events auf dem Programm der Beauty – und für diese schmeißt sich Bar mit ihrer Babykugel gekonnt in Schale!

Anlässlich der 76. Filmfestspiele von Venedig ließ es sich die 34-Jährige nicht nehmen, auf der Premiere des Streifens "Ad Astra" zu erscheinen. Mit strahlender Miene stellte sie sich auf dem roten Teppich dem Blitzlichtgewitter der Fotografen und berührte dabei immer wieder liebevoll ihr kleines Babybäuchlein. Für den Abend hatte sich das Model für ein elegantes, schwarzes Wickelkleid entschieden, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte.

Zwar präsentiert Bar immer wieder stolz ihren Babybauch – doch generell ist über ihre Schwangerschaft nicht viel bekannt. Sie behielt sowohl den errechneten Geburtstermin wie auch das Geschlecht von Baby Nummer drei bislang für sich. Ob sich Bars Töchter Liv und Elle womöglich wieder über eine weitere Schwester freuen dürfen?

Getty Images Bar Refaeli

Anzeige

Getty Images Bar Refaeli

Anzeige

Pablo Cuadra/Getty Images Bar Refaeli

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de