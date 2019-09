Das große Finale von Das Sommerhaus der Stars rückt immer näher – denn schon am Dienstag wird das Siegerpaar gekürt. Eine, die genau weiß, wie es in der trashigen TV-WG unter der Sonne Portugals zugeht, ist Daniela Büchner (41). Im vergangenen Jahr hatte die Reality-TV-Darstellerin an diesem Format noch mit Ehemann Jens (✝49) teilgenommen. Doch wer könnte ihrer Meinung nach gewinnen? In einem Interview verriet Daniela jetzt ihr Favoriten-Pärchen!

Sie hat jemanden auf dem Schirm, den wohl die meisten nicht ganz so weit vorne sehen: Roland und Steffi Bartsch! "Ich finde Elena Miras mega, aber ich glaube, die Goodbye Deutschland-Stars werden gewinnen. Die sind am ruhigsten, laufen einfach mit und machen ihr Ding", erzählte Danni im Gespräch mit Kukksi.

Im vergangenen Jahr war Daniela immer wieder mit den damaligen Bewohnern angeeckt – doch in der aktuellen Staffel würden diese Streitereien ihrer Ansicht nach noch getoppt. "Ich finde das sehr laut, wild und teilweise ziemlich assi. Dagegen habe ich mich ja noch gut benommen", gab sie im Gespräch weiter preis.

MG RTL D Jens Büchner und seine Frau Daniela bei "Das Sommerhaus der Stars"

TVNOW / Max Kohr Roland und Steffi Bartsch

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Juni 2019

