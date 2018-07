Ob Daniela Büchner (40) ihren nackigen Auftritt im Sommerhaus der Stars wohl noch bereuen wird? In der vierten Episode der beliebten Reality-TV-Show ließen die Promis es im portugiesischen Domizil nach dem ersten Spieltag ordentlich krachen. Nach mehreren Tassen Wein war besonders Mallorca-Auswanderin Dani ordentlich angetrunken – Grund genug für die 40-Jährige, sich an der Unterwäsche ihrer Kollegen zu bedienen: Aus reiner Neugierde und Trunkenheit probierte die Frau von Jens Büchner (48) mal eben den BH von Nacktschnecke Micaela Schäfer (34) an, zeigte kurz darauf stolz ihre blanke Brust und wurde prompt zum Gespött ihrer Mitbewohner!

Ob sie damit ihren Auszug aus dem Sommerhaus besiegelt hat? Als Dani mit dem spitzenbesetzten Oberteil von Sexpertin Mica aus dem Bad kam, war die erst mal baff, dass der sonst so prall gefüllte Büstenhalter auch ihrer Konkurrentin passt. Von den großen Augen ihrer Mitstreiter beflügelt zog die fünffache Mutter das gute Stück kurzerhand aus – und damit die bösen Worte der Stars auf sich! "Ich habe echt einen Schock bekommen!" und "Sie dachte bestimmt, wir sagen jetzt sie sieht toll aus!", sind Stephanie Schmitz (24) und Julian Evangelos (26) so gar nicht begeistert. Einen fiesen Kommentar lässt sich auch Nico Gollnick (28) nicht nehmen: "Das ist wie ein 15-stöckiges Haus und du bist ganz unten angekommen!", lästerte der Freund von Patricia Blanco (47).

Besonders hämisch gaben sich jedoch auch BH-Besitzerin Mica und ihr Schatz Felix Steiner (33): "Wenn man diese Register ziehen muss, ist man wirklich ganz unten angekommen!", bemerkte der Journalist – und das, obwohl seine Liebste sich regelmäßig barbusig präsentiert…

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner, bekannt aus "Goodbye Deutschland"

Instagram / stephifashion Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

MG RTL D Micaela Schäfer und Felix Steiner bei "Das Sommerhaus der Stars"

