Er war einer der polarisierendsten Kandidaten der diesjährigen Ausgabe von Die Bachelorette. Mit seiner aufbrausenden Art und seinen semi-weisen Sprüchen, stach Oggy Batar unter seinen Rosen-Kollegen dieses Jahr voll heraus. Ein Moment blieb den Zuschauern besonders in Erinnerung – die "Neffin". Eigentlich wollte er Gerda Lewis (26) ein Foto seiner Nichte zeigen, doch ihm fiel das richtige Wort nicht ein. Jetzt zeigte der Sport-Freak auch seinen Followern sein Lieblings-Familienmitglied.

In einer aktuellen Instagram-Story-Sequenz zeigte sich der Bartträger mit der besagten "Neffin". Die kleine Maus wurde vor der Videoaufzeichnung aber in ein Tuch gehüllt und mit einer Sonnenbrille versehen, damit man sie nicht allzu gut erkennen kann. Insgesamt wirkt das Mädchen nicht ganz so glücklich darüber, gefilmt zu werden, denn sie zieht eine ordentliche Schnute.

Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin schickte den behaarten Muskelmann in der fünften Nacht der Rosen nach Hause. Doch lange müssen seine Fans nicht ohne ihn auskommen, denn Oggy ist in der zweiten Staffel Bachelor in Paradise am Start. Ob er dort endlich seine Traumfrau finden wird?

