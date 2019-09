Frauen-Power bei Deutschlands berühmtester Großfamilie! Seit ein paar Wochen haben Die Wollnys ein Mitglied mehr in ihren Reihen: Sylvana Wollny (27) und ihr Liebster Florian Köster (31) bekamen jüngst zum zweiten Mal Nachwuchs – erneut eine Tochter. Doch wie viele Frauen leben aktuell eigentlich in dem Mehrgenerationenhaus des TV-Clans? Selbst das allseits geschätzte Oberhaupt Silvia Wollny (54) kommt beim Zählen langsam richtig durcheinander.

"Elf Mädels wohnen jetzt im Wollny-Haus. Sylvana, Sarafina, Sarah-Jane, Lavinia, Calantha, Estefania, Loredana… Ich komme durcheinander", erklärt die Multi-Mama in der neuen Episode. Ihr Liebster Harald Elsenbast (59) versichert der Promi Big Brother-Siegerin aber, dass sie richtig gezählt hat. "Mucki, die neue Kleine, Püppi. Also elf", resümiert Silvia daraufhin. Harald selbst kam nur auf zehn Ladies, er hatte seine Herzdame ganz vergessen. Wenn jetzt noch ein weiteres Töchterchen dazukommt, hat die berühmte TV-Familie also das Dutzend voll.

Das elfte Wollny-Mädchen kam erst vor Kurzem neu hinzu. Ob noch ein weiteres Familienmitglied nachziehen wird? Immerhin wünscht sich Sarafina Wollny (24) schon länger eigenen Nachwuchs. Alle Infos rundum Sylvanas zweite Schwangerschaft und die zugehörige Entbindung erfahrt ihr am Mittwoch ab 20:15 Uhr auf RTL II.

RTL II / Die Wollnys - Spezial Die Wollnys, TV-Großfamilie

Anzeige

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL II Silvia Wollny und Harald Elsenbast bei "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie"

Anzeige

WENN Familie Wollny, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de