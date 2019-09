Harry (34) und William (37) sind im Auge der Öffentlichkeit groß geworden. Seit Kindesalter lastet deswegen ein großer Druck auf den beiden Prinzen. Das soll besonders in der Teenager-Zeit zu Spannungen geführt haben, die sich lange nicht überwinden ließen und ihre Beziehung prägten. Auch dass William der Thronfolger ist, soll unter anderem negative Auswirkungen auf das Verhältnis der royalen Brüder gehabt haben. Fühlt sich der jüngere Harry deshalb benachteiligt?

Harry soll in vergangenen Tagen oft "die Schuld auf sich genommen" haben, um negative Aufmerksamkeit von seinem älteren Bruder zu nehmen, der irgendwann auf dem britischen Thron sitzen wird. Laut Autorin Katie Nicholl führte das zu einigen Problemen. Für einige Zeit habe Harry nicht mal mit William sprechen wollen und konnte ihm für lange Zeit nicht verzeihen. In der Dokumentation Princes at War von Channel 5 kam auch Royal-Experte Simon Vigar zu Wort und erklärte weiter: "Harry hat offensichtlich einige Eskapaden hinter sich, die ihn auf die Titelseiten von Zeitungen brachten, aber auf vielen Partys, vor allem Teenager-Partys, war William auch da. Harry wurde als nützlicher Köder eingesetzt."

Eigentlich gelten William und Harry heute als enge Verbündete und sollen mittlerweile ein gutes Verhältnis zueinander pflegen. Doch im vergangenen Jahr kamen Gerüchte auf, dass die Beziehung zu bröckeln begann. Ein Insider behauptete damals gegenüber Vanity Fair, dass William sich nicht genug darum bemüht habe, Meghan (38) in der Familie willkommen zu heißen.

