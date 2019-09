Wollten sie sich etwa aus dem Weg gehen? Herzogin Meghan (38), Prinz Harry (34) und Baby Archie besuchen diese Woche Queen Elizabeth II. (93) in deren alljährlichem Urlaub im Balmoral Castle in Schottland. Für Meghan ist es der erste Besuch in der königlichen Sommerresidenz – bei dem direkt ein Teil der Familie fehlen wird, denn: Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) schauten bereits letzte Woche bei der Queen vorbei und sollen kurz vor der Ankunft von Meghan und Harry wieder abgereist sein.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind Mitte des Jahres vom Kensington-Palast ins Frogmore Cottage gezogen. Seitdem soll durch die räumliche Trennung die Stimmung unter den "Fab Four" bekanntermaßen ziemlich angespannt sein. Vor allem Meghan wird immer wieder als Ursache für die Spannungen angesehen. Die Annahme, dass sich Kate und William deshalb vor der Ankunft der Sussexes wieder aus Schottland verabschiedeten, liegt also nahe. Ein Insider berichtete der Daily Mail allerdings, dass "die Besuche keineswegs absichtlich so geplant wurden, dass die beiden Familien einander aus dem Weg gehen können". Darüber hinaus verriet eine weitere Quelle gegenüber der britischen Zeitung, dass Meghan auf Schloss Balmoral "sehr willkommen geheißen wird".

Meghans Besuch auf Balmoral Castle könnte für die hübsche 38-Jährige selbst jedoch durchaus mit einigen Unannehmlichkeiten verbunden sein: Als Tierschutz-Aktivistin mit einem überwiegend veganen Lebensstil könnte ihr auf Schloss Balmoral mit traditionellen königlichen Sportarten wie Jagen und Fliegenfischen so einiges abverlangt werden.

