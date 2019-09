Menowin Fröhlich (32) hat keine Lust auf seine Sommerhaus der Stars-Kollegen! Bei der großen Wiedersehens-Show des Trash-Formats trafen die ehemaligen Teilnehmer erneut aufeinander – und gingen sich direkt wieder an den Kragen. Für den früheren DSDS-Kandidaten war das zu viel: Menowin schnappte sich seine Verlobte Senay Ak (28) und verließ mitten in der Aufzeichnung das Studio. Doch war dieser überstürzte Abgang wirklich nachvollziehbar – oder völlig übertrieben?

Mit den Worten "Mir ist das scheißegal, ob das hier eine Sendung ist. Ich werde jetzt gehen!" war der 31-Jährige mit seiner Verlobten an der Hand aus der Show gestürmt. Seine früheren Mitstreiter Willi (44) und Jasmin Herren saßen neben dem Exit-Paar auf der Couch – doch was halten die beiden von Menowins Reaktion? "Das können wir verstehen und nachvollziehen. Beide kannten die Bewohner nur als verschworene Gemeinschaft und wollten das Ganze auch so in Erinnerung behalten!", erklärten die Eheleute gegenüber Promiflash.

Für Menowin ist es nicht der erste freiwillige Abgang: In der vierten Folge des Formats hatten der Musiker und seine Partnerin beschlossen, die Show zu verlassen. Senay war den Herausforderungen und fiesen Challenges im Sommerhaus einfach nicht gewachsen gewesen.

TVNOW Menowin Fröhlich und Senay Ak beim Sommerhaus-Wiedersehen

Anzeige

TVNOW Willi und Jasmin Herren bei der Sommerhaus-Reunion

Anzeige

TVNOW Menowin Fröhlich und Partnerin Senay bei einem Sommerhaus-Spiel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de