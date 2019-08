Ein freiwilliger Auszug aus dem Sommerhaus der Stars rettet Sabrina Lange (52) und ihren Partner Thomas in letzter Sekunde vor dem Exit! Schon die gesamte vierte Folge deutete daraufhin, dass sich die Big Brother-Kultkandidatin und ihr Mann immer mehr ins Aus geschossen haben. Erst war Sabrina den meisten Kandidaten einfach zu laut und dann kam es auch noch zum üblen Streit mit Jasmin Herren. Nicht verwunderlich, dass die beiden die meisten Nominierungsstimmen kassierten – doch ein anderes Paar ersparte der lauten Blondine und ihrer besseren Hälfte den Rauswurf!

Reihenweise bekamen Sabrina und Thomas die Stimmen fast aller Paare – bis auf die von Roland und Steffi Bartsch. Dass aber ausgerechnet ihr langjähriger Freund Willi Herren (44) sie auf die Abschussliste setzte, konnte das Reality-Sternchen einfach nicht verstehen: "Ich finde das sehr traurig, weil wir uns so viele Jahre kennen. Das soll doch ein Scherz sein", gab sie ihre Emotionen kund. Sabrinas Partner Thomas unterstellte Willi und Jasmin daraufhin, eine eiskalte Strategie zu verfolgen. Doch am Ende sollte sich die Diskussion als unnötig herausstellen: Denn Menowin Fröhlich (31) und Senay Ak (28) verkündeten nach der Nominierung, die Finca freiwillig zu verlassen!

Doch was hat den DSDS-Star zu diesem Schritt bewogen? "Meine Frau hat selbst eingesehen, 'ich kann diese Spiele nicht gewinnen, weil ich in den Extremsituationen den Kampfgeist nicht entwickeln kann. Ich habe hier drinnen so viel gewonnen, Menowin. Aber ich will gehen, ich will zu meinen Kindern.' Und deswegen werden wir das Haus verlassen." Sie wollten einfach nicht mehr länger reihenweise die Spiele abbrechen. Für Sabrina und Thomas bedeutet das nun: Sie können weiterhin um die 50.000 Euro Siegerprämie kämpfen.

