Nicht nur die normalen Fans freuen sich mit Gerda Lewis (26) und Keno Rüst! Erst eine Nacht ist es her, dass die Bachelorette im Fernsehen ihre letzte Rose an den Mann brachte. Zu ihrer großen Erleichterung nahm der Auserwählte das Gewächs auch an. Bei der Sondersendung "Das große Wiedersehen", direkt im Anschluss an das Finale, verkündeten Gerda und Keno dann, dass sie noch immer verliebt seien. Das freute auch prominente Fans der Show, die das Paar mit Glückwünschen überhäuften.

Auf Instagram veröffentlichte die Ex-Single-Dame ein erstes Pärchen-Foto mit ihrem neuen Freund. Darunter sind einige begeisterte Kommentare ihrer aus den Medien bekannten Fans zu finden. So wünschten die Reality-Stars Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) alles Gute, die Influencerinnen Sarah Harrison (28) und Jennifer Frankhauser (27) sowie Germany's next Topmodel-Gewinnerin Toni Dreher-Adenuga (19) ließen einige Herzchen da. Auch die YouTuberinnen Sonny Loops und Tina Neumann (17) kommentierten mit "Ganz viel Glück".

Auch vom neuen Paar selbst, Gerda und Keno, waren Kommentare zu lesen. "Ich liebe dich, Babe", schrieb der Wahl-Dürener unter den Post seiner Freundin und die antwortete mit "Mit dir bis zum Ende".

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei RTL.de.

TVNOW Gerda Lewis und Keno Rüst bei "Die Bachelorette"

Instagram / johannes_haller Reality-TV-Stars Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / sonnyloops YouTuberin Sonny Loops in Los Angeles

