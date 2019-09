Welche Stars könnten dieses Jahr mit dem begehrten Preis ausgezeichnet werden? Am 10. November 2019 ist es wieder so weit – die People's Choice Awards werden im Barkar Hangar in Santa Monica verliehen. Einzig und allein die Popularität der Nominierten entscheidet, ob sie eine Trophäe mit nach Hause nehmen – denn die Sieger werden von den Fans gewählt. Jetzt stehen die Preis-Anwärter für die kommende Verleihung fest!

Eine Sängerin hat bereits jetzt die Nase vorn: Ariana Grande (26) ist in sechs Kategorien nominiert, unter anderem für den besten Song, das beste Album und die beste Konzerttour. Damit schlägt sie ihre Kollegin Taylor Swift (29), die es in vier Kategorien geschafft hat.

In der Kategorie "Beste Show" konkurrieren mehrere glorreiche Serien miteinander. Stranger Things, Game of Thrones und Riverdale hoffen auf einen Preis. Für die Comedy-Serien The Big Bang Theory und Orange Is the New Black besteht dieses Jahr zum letzten Mal die Chance auf eine Auszeichnung: Beide sind bereits abgedreht worden.

Der Kardashian-Clan dürfte sich mächtig freuen: Die Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians steht auf der Nominierungs-Liste – die Schwestern könnten aber auch einzeln ausgezeichnet werden. Khloe (35) und Kylie (22) stehen in der Kategorie "Reality-Star" zur Auswahl. Kim (38) hat die Chance, in der Kategorie "Social Celebrity" abzuräumen. Dafür scheint sie wegen ihres sozialen Engagements für Gefängnisinsassen nominiert zu sein.

Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Women In Music 2018

Getty Images Der "Riverdale"-Cast

Getty Images / Frederick M. Brown Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner

Getty Images Kim Kardashian im Weißen Haus in Washington, 2019



