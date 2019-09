Diese Nachricht dürfte viele Fans schwer treffen: Die Killerpilze geben nach 17 Jahren ihr Band-Aus bekannt! 2002 gründeten die Brüder Jo (30) und Fabi Halbig (26) mit Mäx Schlichter die Band. Ihren Durchbruch feierte das Trio vier Jahre später mit der Single "Richtig scheiße (auf 'ne schöne Art und Weise)", ihr Album "Invasion der Killerpilze" erreichte Goldstatus. Auch wenn es in den letzten Jahren etwas ruhiger um die Band wurde, machten sie immer noch zusammen Musik – bis jetzt! Denn nun wollen sie auf unbestimmte Zeit eine Pause einlegen!

Aber was ist der Grund für das vorläufige Aus? "Wir haben in all den Jahren nie Pausen gemacht, die wir uns vorgenommen haben und die andere Bands sich gegönnt haben. Sind immer von Gig zu Gig gerannt. Wir sind jetzt in einem Alter, wo sich jeder mal anders ausprobieren soll und darf", erklärten die Jungs im Bild-Interview. Jo, Gabi und Mäx würden sich aber immer noch gut verstehen, die Entscheidung sei einstimmig gewesen. "Aber einer in der Gruppe hat das Thema Abschied zuerst angesprochen", gaben sie zu.

Vor ihrem Abschied gibt es aber noch einmal Musik: Diese Woche kommt das letzte Album der Killerpilze mit dem Titel "Nichts ist für immer ..." auf den Markt. Danach sind die drei Musiker noch bis Weihnachten auf Tour. Und dann? "Wir sind auch mal froh, wenn wir uns ab Weihnachten nicht mehr soooooo oft sehen", meinten sie schmunzelnd.

ActionPress / Foto Langbehn Jo Halbig, Andreas Schlagenhaft, Fabian Halbig und Max Schlichter

Anzeige

Instagram / killerpilzeband Fabian, Jo und Maximilian, bekannt als Killerpilze

Anzeige

imagebroker.com / ActionPress Mäx, Fabi und Jo, Mitglieder der Band Killerpilze

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de