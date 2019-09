Hinter diesem Kindernamen steckt eine süße Geschichte! Im Juli dieses Jahres war es so weit: Sylvana Wollny (27) und Florian Köster (31) wurden zum zweiten Mal Eltern. Nach Celina-Sophie (6) erblickte ein weiteres Mädchen das Licht der Welt. Erst Anfang September lüftete die Zweifach-Mama dann das Namensgeheimnis um ihren Nachwuchs: Anastasia Sophie heißt die kleine Maus – und trägt damit den gleichen Zweitnamen wie die Erstgeborene. Jetzt verriet Sylvana, warum beide Kids auf "Sophie" hören!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die 27-Jährige den neugierigen Fragen der Fans. Klar, dass da ein Follower direkt mal nachhakte, warum beide Mädels "Sophie" heißen. Und dahinter verbirgt sich doch tatsächlich eine niedliche Story: Celina habe sich gewünscht, dass ihre kleine Schwester an ihrem Geburtstag auf die Welt kommt – was letztendlich nicht geklappt habe. "Dann hat sie uns gefragt, ob sie ihrer kleinen Schwester denn ihren Namen geben darf und wir fanden es so schön, dass wir es gemacht haben", erläuterte sie.

Mit dem zweiten Spross ist die Familienplanung bei Sylvana und Florian aber nun vorerst abgeschlossen, wie sie ebenfalls bei der Online-Fragerunde verriet: "Wir haben zwei wundervolle Kinder, das reicht uns erstmal."

RTL II Sylvana Wollny, Tochter Celina-Sophie und Florian Köster

Instagram / sylvana_wollny Anastasia Sophie Wollny im September 2019

Die Wollnys 2.0, RTL II Sylvana Wollny und Florian Köster während der ersten Schwangerschaft 2013

