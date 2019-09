Junge oder Mädchen für Sylvana Wollny (27)? Das Mitglied der berühmten TV-Familie Die Wollnys ist vor Kurzem zusammen mit ihrem Liebsten Florian Köster (31) zum zweiten Mal Mutter geworden. Doch bisher blieben genauere Details über das Geschwisterchen von Celina-Sophie Wollny (6) vor den Fans und der Öffentlichkeit verborgen – bis jetzt. Sylvana verkündet nun nämlich nicht nur das Geschlecht des Nachwuchses, es gibt auch endlich die ersten Baby-Bilder mit Gesicht.

Kind Nummer zwei von Sylvana und Flo ist tatsächlich auch ein Mädchen. Somit hat Celina jetzt eine kleine Schwester. In der neuen Wollny-Folge vom Mittwoch erklärt die stolze Zweifach-Mama: "Celina ist begeistert von ihrer kleinen Schwester. Die beiden sind jetzt schon unzertrennlich." Der Papa fügt noch hinzu, dass zwischen den beiden Mädels auch keinerlei Eifersucht herrschen würde. Den Namen ihrer zweiten Tochter haben die beiden bis dato aber noch nicht verraten.

Stilecht, so wie es sich für eine echte Nachwuchs-Prinzessin gehört, trägt die Neugeborene in den ersten Baby-Fotos süße, kleine, rosafarbene Anziehsachen. Wie es Sylvana in ihrer zweiten Schwangerschaft ergangen ist und wer ihr im Kreißsaal beigestanden hat, erfahrt ihr Mittwoch ab 20:15 Uhr auf RTL II.

© RTL II Die Tochter von Sylvana Wollny

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Die Tochter von Sylvana Wollny

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny mit Tochter Celina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de