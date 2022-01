Ist Sylvana Wollny (30) demnächst etwa ganz allein in Deutschland? Seit Jahren träumen Wollny-Oberhaupt Silvia (56) und ihr Partner Harald Elsenbast (61) davon, in die Türkei auszuwandern. Dieses Vorhaben möchten die beiden nun endlich in die Tat umsetzen und für ein Jahr auf Probe in ihrem liebsten Urlaubsland verweilen – auch Silvias Töchter Estefania (19) und Loredana (17) sollen mit. Eine ist von dieser Idee aber gar nicht überzeugt: Sylvana – sie fühlt sich von ihren Liebsten mächtig im Stich gelassen!

"Ich mach mir halt Gedanken, wenn wir heiraten wollen", teilte Sylvana in der aktuellen Die Wollnys-Folge ihrem zukünftigen Ehemann Florian Köster (33) ihre Sorgen mit. Sie wolle diesen großen Tag in ihrem Leben nicht ohne die Hilfe ihrer Mama und Schwestern vorbereiten müssen. Außerdem könnte es auch ziemlich problematisch werden, falls die Rasselbande ihren Flug zurück nach Deutschland verpasst und womöglich nicht pünktlich zur Hochzeit auftauche.

Doch nicht nur in Bezug auf ihr anstehendes Jawort ist Sylvana gegenüber der Auswanderung skeptisch. "Meine größte Sorge ist, dass die Mama bei den Kindern viel zu viel verpassen wird", erklärte die 30-Jährige. Sie, Flo und der gemeinsame Nachwuchs werden nämlich nicht mit ins Ausland gehen. Mama Silvia kann die Sorgen und Zweifel ihrer Tochter zwar nachvollziehen, möchte sich aber nicht schon wieder aufhalten lassen – immerhin werden sie und ihr Harald ja auch immer älter und wollen sich ihren Traum nun endlich erfüllen.

