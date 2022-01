Sarafina (26), Sylvana (30) und Estefania Wollny (19) wurden durch ihre Großfamilie berühmt. Noch immer erscheinen die Schwestern in der Show "Die Wollnys", doch mittlerweile bauten sie sich auch im Netz eine stete Fangemeinde auf. Doch unter den vielen Followern schleichen sich auch hin und wieder ein paar Hater dazwischen. "Es ist schon hart und verletzend zu lesen, was manche User schreiben. Das geht nicht spurlos an einem vorbei", erzählte Sarafina gegenüber Promiflash ehrlich. Ähnliche Erfahrungen mussten bislang auch ihre Geschwister machen, doch sie versuchen, dieser Negativität bestmöglich aus dem Weg zu gehen. "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI

