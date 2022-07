Sylvana Wollny emotional: Tochter Celina wird heute neun!

Sylvana Wollny (30) hat allen Grund zur Freude! Die Die Wollnys-Bekanntheit und ihr Partner Florian Köster (34) sind stolze Eltern von zwei Kindern. Im Jahr 2013 brachte die Beauty aus Neuss ihre Tochter Celina-Sophie zur Welt. Sechs Jahre später durfte sie die kleine Anastasia Sophie (2) begrüßen. Am heutigen Freitag steht nun ein ganz besonderes Ereignis für die Familie an: Celina feiert ihren neunten Geburtstag – und zu diesem Anlass widmete Sylvana ihr einen süßen Post im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 30-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem ihre älteste Tochter als Baby zu sehen ist. In der Bildunterschrift richtete sie ein paar herzergreifende Worte an sie. "Mein kleiner Engel, heute vor genau neun Jahren hast du das Licht der Welt erblickt. [...] Die Zeit mit dir vergeht wie im Flug. Neun Jahre, wo ist die Zeit nur hin?", notierte sie. Sylvana sei total stolz auf Celina – und wolle auch in Zukunft immer für sie da sein: "Ich liebe dich über alles, meine Prinzessin."

Doch ist die Familienplanung des Reality-TV-Stars nach zwei Kindern eigentlich schon abgeschlossen? Im Promiflash-Interview hatte Sylvana im Januar verraten, dass sie sich momentan keinen weiteren Nachwuchs wünscht. "Aktuell bin ich glücklich mit meinen beiden Prinzessinnen", stellte sie klar. Ausschließen wollen die Blondine und ihr Flo ein weiteres Baby aber nicht.

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Celina-Sophie Wollny als Baby

Anzeige

RTL ZWEI Sylvana Wollny mit ihrer Familie

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny mit ihrer Tochter Celina-Sophie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de