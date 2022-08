Geklärt: Darum verlegen Sylvana Wollny und Florian Hochzeit

An einer Schwangerschaft liegt es also nicht! Gestern wurde bekannt, dass Silvia Wollny (57) wieder Oma wird – heute wurde dann verkündet, dass sogar zwei neue Babys zur TV-Großfamilie hinzukommen. Welche ihrer Töchter schwanger sind, verriet sie allerdings noch nicht. Die Fans tippten zunächst stark auf Sylvana (30), weil die zweifache Mutter verkündet hatte, ihre Hochzeit mit Florian Köster (34) zu verschieben. Doch dass Sylvana doch noch nicht heiratet, hat andere Gründe!

In der neusten "Die Wollnys"-Folge bestätigte die TV-Bekanntheit noch mal, dass ihre Hochzeit auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Das liegt daran, dass in diesem Jahr einfach noch so viele Termine anstehen: Ihre älteste Tochter Celina-Sophie (9) feiert nämlich Kommunion, die kleine Anastasia (3) wird getauft. "Das ist ja auch ein finanzieller Aufwand, das ist ja auch nicht billig. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt erst mal auf die Kinder – und die Hochzeit muss warten", erklärte Sylvana. Sie hätte zwar gerne ein Jahr nach der Verlobung geheiratet – doch ihre zwei Kids gehen jetzt einfach vor.

Für Mama Silvia ist der Aufschub jedoch keine Überraschung. "Ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, dass die Hochzeit dieses Jahr nicht ansteht", erklärte sie. Man müsse eben viele Sachen planen und beachten und für Sylvanas großen Tag solle ja schließlich alles perfekt sein.

RTL2 Flo und Sylvana mit ihren Töchtern Celina-Sophie und Anastasia Sophie

RTLZWEI Florian Köster und Sylvana Wollny

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny mit ihrer Tochter Celina-Sophie

