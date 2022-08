Sylvana Wollnys Tochter Anastasia ist jetzt im Kindergarten

Sylvana Wollny (30) platzt vor Stolz! Die Die Wollnys-Bekanntheit ist inzwischen zweifache Mutter. Mit ihrem Partner Florian Köster (34) hat sie zwei Töchter: Celina-Sophie (9) und Nesthäkchen Anastasia (3). Erst vor einem Monat wurde ihre Erstgeborene neun Jahre alt und der Reality-TV-Star konnte kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Nun erreichte auch noch ihre Jüngste einen weiteren Meilenstein: Anastasia geht jetzt in den Kindergarten, wie Sylvana stolz berichtete!

Via Instagram ließ die 30-Jährige ihre Follower an dem großen Tag teilhaben. Dazu postete sie ein Bild der Dreijährigen, die ihre Kindergartentüte in der Hand hält. "Kleine Prinzessin. Heute hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Wir sind so unglaublich stolz auf dich und freuen uns schon auf die Kindergartenzeit", schrieb Sylvana zu dem Schnappschuss. In ihrer Story berichtete sie sogar noch weiter und freute sich: "Es war sehr, sehr schön. Sie hat das so schön gemacht. Nach zehn Minuten wurde ich gar nicht mehr richtig beachtet."

Schon bald gibt es auch im TV Neues von der Großfamilie zu sehen: Ab dem 10. August geht "Die Wollnys" in eine neue Runde. Ein großes Thema in den neuen Folgen ist die Schwangerschaft von Lavinia Wollny (22) und ihrem Freund Tim Katzenbauer. Auch die Auswanderungspläne in die Türkei werden in der neuen Staffel eine Rolle spielen.

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny mit ihrer Tochter Celina-Sophie

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollnys Tochter Anastasia im August 2022

Die Wollnys, RTLZWEI Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny bei "Die Wollnys"

