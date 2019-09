Diese Nachricht schockierte Nicki Minajs (36) Fans! Die Musikerin war in diesem Jahr noch auf großer Tournee – sie spielte in ausverkauften Hallen, wurde für ihre Musik gefeiert! Doch vor wenigen Tagen verkündete die Rapperin völlig überraschend mit einem Twitter-Post: Weil sie sich auf die Gründung ihrer Familie fokussieren möchte, wird sie sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Diesen plötzlichen Post über ihre Zukunftspläne bereut die 36-Jährige jetzt!

Auf Twitter hat die Beauty den Text mittlerweile sogar gelöscht, in dem sie ihre Auszeit ankündigt – vermutlich waren der Musikerin die Kommentare darunter zu viel. Denn die Verlobte von Kenneth Petty erreichten zahlreiche enttäuschte Nachrichten ihrer Fans, die das plötzliche Karriere-Aus schockiert zurückgelassen hatte. Im Netz entschuldigte sich die Künstlerin nun dafür: "Ich bin immer noch hier. Ich liebe euch immer noch und ihr wisst es. [...] Der Tweet war zu abrupt und unsensibel, ich entschuldige mich dafür!" Nicki kündigte im gleichen Atemzug an, in ihrer Show beim Sender Queen Radio noch einmal in Ruhe über das Thema zu sprechen und ihren Supportern ihre Beweggründe zu erklären.

Ob die "Anaconda"-Interpretin in der Radiosendung wohl auch auf ihr Privatleben eingehen wird? Viele Fans munkeln, dass Nicki ihren Liebsten bald heiraten wird – und wie ein Bekannter verraten hat, soll das Paar vielleicht auch schon bald den gemeinsamen Nachwuchs in die Arme schließen können.

Getty Images Nicki Minaj in New York City

Getty Images Nicki Minaj, Musikerin

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Rapperin Nicki Minaj

