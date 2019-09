Schlägt Tim Stammberger beruflich eine neue Richtung ein? Das ist die Frage, die einigen seiner Fans unter den Nägeln brennt. Erst am vergangenen Mittwoch wurde die finale Folge der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette ausgestrahlt. Darin entschied sich der Polizist aus Kirchham unter Teck, die Halbfinal-Rose von Gerda Lewis (26) nicht anzunehmen und ließ seinem Mitstreiter Keno Rüst den Vortritt. Doch was macht der Schönling mit den leuchtend-blauen Augen jetzt – drei Monate nach den Dreharbeiten?

Auf Instagram stand der 25-Jährige seinen Fans Rede und Antwort. "Mich haben mittlerweile wirklich viele von euch gefragt, ob ich noch bei der Polizei arbeite", begann er seinen Post. "Ich habe meinen Job natürlich nicht aufgegeben. Heute steht bei mir Spätschicht an", stellte er klar. Seine Teilnahme an der Kult-Kuppelshow hat seinen beruflichen Status also nicht verändert. Ob das so bleiben wird?

Tim wäre immerhin nicht der erste Teilnehmer des Flirt-Formats, der seine Uniform für immer in den Schrank hängen würde. Auch Philipp Stehler (31), der 2015 um das Herz von Rosenkavalierin Alisa buhlte, kehrte seinem Polizeibeamten-Dasein den Rücken und entschied sich für eine Karriere als Influencer. Mittlerweile darf er sich bereits über 295.000 Follower auf Instagram freuen.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis und Tim Stammberger nach dem Bachelorette-Date

Anzeige

TVNOW Tim Stammberger, Reality-Star

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Ex"-Die Bachelorette", Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de