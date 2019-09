Hat sich Jasmin Tawil (37) nur deswegen bei ihrem Vater gemeldet? Seit Mai war der ehemalige GZSZ-Star wie vom Erdboden verschwunden. Selbst die Familie hatte keine Ahnung von ihrem momentanen Aufenthaltsort. Am gestrigen Sonntag dann erstmals ein öffentliches Lebenszeichen und eine Riesenüberraschung für die Fans: Jasmin ist Mutter geworden. Ihr Vater Michael Weber konnte es ebenfalls kaum fassen, als die Neu-Mama urplötzlich bei ihm anrief – und das nicht nur kurz nach der Geburt, sondern auch infolge seines Interviews, das am selben Tag veröffentlicht worden war.

Am 18. Juni hatte Michael ganz offen über das Verschwinden seiner Tochter gesprochen und geschildert, wie sehr ihn die Lage verzweifeln ließ. Doch noch am selben Tag konnte er aufatmen und wurde gleichzeitig mit der Nachricht, dass er nun Großvater ist, überrascht: "Das Kind ist geboren worden, an dem Tag der Ausstrahlung meines Interviews", erklärte er im Gespräch mit RTL und verriet außerdem: "Auf das Interview mit mir hat sie dann reagiert."

Dass die Familie somit ein Lebenszeichen erhalten hatte und endlich Klarheit geschaffen wurde, erleichtere den Reiseagentur-Inhaber ungemein: "Darüber bin ich sehr froh und ich freue mich, dass sich die Situation zwischen Jasmin und mir gelöst hat", beteuerte er gegenüber Bild.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn

ActionPress Jasmin Tawil im März 2008

Getty Images Jasmin Tawil 2006 auf einer Party in Hamburg

