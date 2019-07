Jasmin Tawils (37) Vater weiß sich anscheinend nicht mehr anders zu helfen! Seit Mitte Mai ist die Musikerin spurlos verschwunden. Nicht einmal ihre engsten Angehörigen wissen, wo sich die Ex-Frau von Adel Tawil (40) aktuell aufhält. Die letzten Spuren verlieren sich auf Hawaii. Ihr Papa Michael Weber macht sich verständlicherweise große Sorgen – und schaltet nun professionelle Hilfe ein: Ein Privatdetektiv soll Jasmins Aufenthaltsort ausfindig machen.

"Ich habe einen Privatdetektiv engagiert, der Jasmin finden soll. Außerdem werde ich eine Vermisstenanzeige schalten", berichtete der besorgte Vater Bild und gab auch an, warum er sich auf einmal noch größere Sorgen mache: Nicht einmal an ihrem Geburtstag vergangenen Montag habe sich seine Tochter bei ihm gemeldet – für ihn ein sicheres Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung sein kann. "Ich will einfach nur wissen, dass es ihr gut geht und sicher sein, dass ihr nichts passiert ist. Diese Ungewissheit ist schrecklich", gestand er.

Die vermeintlichen Bekannten, die etwas von Jasmins Verbleiben mitbekommen haben wollten, entpuppten sich im Nachhinein als Trittbrettfahrer, wie Michael weiter berichtete: "Als wir die Spuren verfolgt haben, hat sich herausgestellt, dass das alles Unsinn war. Es gibt keine neue Spur von Jasmin."

