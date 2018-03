Wird ihr alles zu viel? Blac Chyna (29) versetzte ihre Fans jetzt in helle Aufregung – es scheint ihr überhaupt nicht gut zu gehen. Die Ex-Verlobte von Rob Kardashian (30) hat zurzeit ganz viel Ärger am Hals, denn mindestens ein Sextape mit ihr in der Hauptrolle wurde ohne ihr Einverständnis veröffentlicht. Außerdem warf ihr ein Social-Media-Model vor, mit dessen Freund fremdgegangen zu sein. Jetzt verlor Chyna die Fassung und weinte sich alles von der Seele – wie sie mit einem Video der Welt vor Augen führte.

Ihre Follower staunten nicht schlecht, als sie sich vor einigen Tagen Chynas Instagram-Story ansahen. Es enthielt einen Clip, in dem die zweifache Mutter sich selbst filmte, während im Hintergrund der Song "Fade Away" von Logic (28) zu hören war. Hin und wieder sang sie lautlos die deprimierenden Zeilen mit, die meiste Zeit starrte sie einfach nur tränenüberströmt in die Kamera. Eine Erklärung für ihren mysteriösen Tränenausbruch lieferte die ehemalige Stripperin jedoch nicht.

Im Februar wurde bekannt, dass die 29-Jährige sich einen Rechtsanwalt genommen hatte, um rechtliche Schritte gegen unbekannt einzuleiten: Ein Fremder hatte einen intimen Clip, der sie beim Oralsex zeigt, online gestellt. Kurze Zeit später startete Insta-Model Marliesia Ortiz einen öffentlichen Beef mit Chya, weil diese angeblich eine Affäre mit ihrem Rapper-Lover Swae Lee (22) hatte. Was wohl der erst 18-jährige Rapper YBN Almighty Jay zu dem ganzen Schlamassel zu sagen hat? Ihn soll Chyna angeblich seit Neuestem daten.

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Ex-Verlobte von Rob Kardashian

Instagram / marliesiaortiz Marliesia Ortiz, Instagram-Model

Paras Griffin / Getty Images Blac Chyna bei den BET Hip Hop Awards 2017

