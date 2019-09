Welcher Star wird an Halle Baileys Seite stehen? Nachdem die Schauspielerin für die Hauptrolle im Remake von "Arielle, die Meerjungfrau" besetzt worden war, fragten sich viele Disney-Fans, wer wohl Prinz Eric verkörpern würde. Lange galt Harry Styles (25) als heißer Favorit. Doch der One Direction-Sänger lehnte aus unbekannten Gründen die Rolle ab. Nun ist ein anderer Name in aller Munde: Wird Christian Navarro (28) den Königssohn spielen?

Nachdem bekannt geworden war, dass Harry die Rolle des Prinzen nicht spielen würde, schrieb Christian Mitte August auf Twitter, dass er die Figur gerne darstellen würde – singen könne er auch. Jetzt meldet er sich mit einem Update zurück: "Ich weiß nicht, was mit dem anderen Tweet passiert ist, aber Disney hat ihn dank eurer Hilfe gesehen und mein Management kontaktiert." Nun habe der US-amerikanische Schauspieler den Filmemachern ein paar Demo-Bänder von sich zukommen lassen.

Sollte Christian den Part des Prinzen im "Arielle"-Remake bekommen, wäre das seine erste große Kino-Hauptrolle. Einer breiten Masse wurde der heute 28-Jährige als Tony Padilla in Tote Mädchen lügen nicht bekannt. Zuvor hatte er unter anderem Gastauftritte in "Criminal Intent", "Blue Bloods" und "Rosewood".

