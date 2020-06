Diese Tote Mädchen lügen nicht-Akteure sind fast doppelt so alt wie ihre Charaktere! Mit der vierten Staffel geht das Netflix-Drama jetzt in seine letzte Runde. In dem nervenaufreibenden Format versuchen die Figuren das letzte Jahr ihrer High-School-Zeit über die Bühne zu bringen – und setzen dabei alles daran, den Mord an Schulkamerad Bryce Walker (Justin Prentice, 26) zu vertuschen. Die Schauspieler verkörpern also Tennies – doch im echten Leben sind sie meist schon viel älter!

Timothy Granaderos mimt von der ersten Staffel an Monty de la Cruz – einen Schüler, der unter anderem auf Hannah Bakers (Katherine Langford, 24) Kassetten vorkommt und am Ende als Sündenbock für den Tod von Bryce im Knast landet. Seine Rolle ist in der vierten Staffel 18 Jahre alt – doch Schauspieler Timothy selbst ist bereits 33! Auch sein Set-Kollege Ross Butler agiert als viel jüngerer Charakter: Er spielt Zach Dempsey, den Ex von Hannah, der stets versucht, sich mit allen cool zu stellen. Der Sportler wird am Ende der Serie volljährig – Darsteller Ross ist hingegen 30 Jahre alt. Ganze zehn Jahre Altersunterschied trennen Christian Navarro von seiner Rolle als Mechaniker Tony Padilla. Christian ist nämlich bereits 28.

Der reale Altersunterschied zwischen den einzelnen "Tote Mädchen lügen nicht"-Darstellern war scheinbar nie ein Problem. Wie Alisha Boe (23), alias Jessica Davis, kürzlich im Interview mit Hollywood Reporter verriet, hätten sie und ihre Co-Stars eine enge Bindung zueinander aufgebaut: "Wir haben durch die Serie langlebige Freundschaften geschlossen!"

Getty Images Timothy Granaderos, Schauspieler

Getty Images Christian Navarro, Schauspieler

Getty Images Der "Tote Mädchen lügen nicht"-Cast, 2018 bei den MTV Movie Awards



