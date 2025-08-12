Zu viel Training? Chris McCaffrey kämpft mit Schuldgefühlen

Christian McCaffrey (29), Starspieler der San Francisco 49ers, durchlebt seit der Geburt seiner Tochter Colette Annalise im Juli ein Wechselbad der Gefühle. Während er sich mit seiner Frau, dem Model Olivia Culpo (33), über den Familienzuwachs freut, plagen ihn nun Schuldgefühle. In einem Interview mit NFL Network äußerte der 29-Jährige ehrlich, dass er sich schlecht fühle, weil er während der Trainingslager gut im Hotel schlafen könne, während Olivia die Nächte allein mit ihrer neugeborenen Tochter meistert. "Ich bin ihr unglaublich dankbar, sie macht einen unglaublichen Job", betonte er.

Obwohl die fordernden Trainingseinheiten des Football-Stars viel Zeit in Anspruch nehmen, gelingt es der jungen Familie, gemeinsame Momente zu schaffen. So haben Olivia und die kleine Colette ihren Vater schon bei einigen seiner Trainingseinheiten besucht, was Christian als etwas sehr Besonderes beschreibt. "Ganz gleich, ob es ein guter oder schlechter Tag war, der Anblick meiner Tochter macht alles wieder wett", so Christian. Unterstützung erhält das Paar auch von beiden Großmüttern, die Olivia tatkräftig zur Seite stehen, während der 29-Jährige in der Vorbereitung auf die NFL-Saison steckt.

Christian und Olivia kennen sich seit 2019 und haben im Juni 2024 geheiratet. Olivia, bekannt als Model und ehemalige Miss Universe, begleitet Christian oft zu seinen Spielen und zeigt ihm dort immer wieder stolz ihre Unterstützung. Gemeinsam teilen sie ihre Liebe und wichtige Momente regelmäßig auf Social Media. Die Geburt ihres Kindes hat die beiden noch enger zusammengeschweißt: Das Model bezeichnete sie in ihrer Instagram-Story als "die beängstigendste und zugleich lohnendste Erfahrung".

Getty Images Christian McCaffrey im Levi's Stadium im November 2024

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey, 2024

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im Januar 2024