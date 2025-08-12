Zu strenge Auflagen: MontanaBlack erteilt Gamescom Absage

MontanaBlack (37), Deutschlands bekanntester Twitch-Star mit seinen beeindruckenden 5,6 Millionen Followern, hat der Gamescom auch für dieses Jahr abgesagt. Hintergrund sind strenge Sicherheitsauflagen der Veranstalter: Der Streamer darf seine beliebten Live-Übertragungen nur im abgegrenzten VIP-Bereich der Messe durchführen. Dies teilte Monte in einem Twitch-Livestream mit seinen Fans mit. Ursprünglich hatte es noch Gespräche gegeben, die ihm ein Streamen am Pressetag ermöglichen sollten. Doch auch diese Pläne lösten sich in Luft auf, als eine Mitteilung der Gamescom ihn vor vollendete Tatsachen stellte.

Die Veranstalter begründen ihre Entscheidung mit Sicherheitsbedenken. Im Jahr 2022 sorgte der Content Creator mit seinen Streams für große Menschenansammlungen auf dem Gelände, die unkontrollierbar wurden. Ein Sprecher der Gamescom erklärte gegenüber der Bild: "IRL-Streams (In-Real-Life-Streams, Anm. d. Red.) können unkoordinierte Massenansammlungen auslösen und dadurch Sicherheitsrisiken für unsere Gäste erzeugen." Für den Twitch-Star bedeutet das, dass er erneut keinen uneingeschränkten Zugang zur Messe und ihren vielseitigen Bereichen bekommt. "Damit ist das Thema für mich abgeschlossen", sagte er enttäuscht. Die lange Anreise lohne sich unter diesen Bedingungen nicht.

Anders lief es für Monte auf der FIBO-Fitnessmesse in Köln vor einigen Monaten. Hier konnte der Streamer gemeinsam mit Bodybuilder Markus Rühl seine Live-Übertragung direkt vom Messegelände machen. Eine große Menschenmenge versammelte sich um den Content Creator, doch mit ausreichend Security und sogar Bundeswehrsoldaten am Stand von Markus blieb die Situation entspannt. Monte war beeindruckt und zeigte Respekt für die Soldaten: "Die haben alle viel zu wenig Lob."

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

Imago Twitch-Star MontanaBlack, Gamescom 2022

Panama Pictures / ActionPress MontanaBlack auf der FIBO 2025

