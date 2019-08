Ab dem 23. August ist endlich die dritte Staffel des Netflix-Hits Tote Mädchen lügen nicht auf dem Streaming-Portal abrufbar! Doch was erwartet die Fans der erfolgreichen Dramaserie? Geht es so düster zu, wie in den bisherigen zwei Staffeln? Diese Fragen kann der jetzt veröffentlichte Trailer zum Teil schon beantworten. So heftig geht es demnach in der dritten Season der Show weiter!

Am Ende der zweiten Staffel konnten Clay (Dylan Minette), Tony (Christian Navarro, 27), Jessica (Alisha Boe, 22), Alex (Miles Heizer), Justin (Brandon Flynn, 25) und Zach (Ross Butler, 29) ihren Klassenkameraden Tyler (Devin Druid, 21) gerade noch von einem Amoklauf abhalten. Die neue Season setzt acht Monate später ein und zeigt, wie Tyler eine neue Chance bekommen soll. Doch dann versetzt der Mord an Bryce Walker (Justin Prentice, 25) die Stadt in Angst und Schrecken.

Clay gerät unter Verdacht, weil er von Bryce, dem Vergewaltiger von Hannah Baker (Katherine Langford, 23) und Jessica, kurz zuvor brutal zusammengeschlagen worden war. Doch wer steckt wirklich hinter der Tat? Eins steht fest: Auch der dritten Staffel mangelt es offenbar nicht an Dramatik und krassen Wendungen! Fans dürfen sich also wieder auf Spannung pur freuen – und über die Nachricht, dass es noch eine weitere Staffel geben wird, wie kürzlich bekannt wurde.

Netflix Devin Druid als Taylor Down in "Tote Mädchen lügen nicht"

Netflix Justin Prentice als Bryce Walker in "Tote Mädchen lügen nicht"

Netflix Dylan Minnette als Clay Jensen in "Tote Mädchen lügen nicht"

