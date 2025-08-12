Nach Millionenbetrug: Sean Kingston bittet um milde Strafe

Der US-amerikanische Musiker Sean Kingston (35) bekommt in wenigen Tagen das Strafmaß mitgeteilt, das ihn für den von ihm gemeinschaftlich mit seiner Mutter begangenen Überweisungsbetrug erwartet. Der Sänger, der bereits im März offiziell schuldig gesprochen wurde, bat nun laut TMZ das Gericht um Milde: Obwohl die Anklage eine Haftstrafe von fünf bis sechs Jahren fordert, plädierten Sean und sein Anwalt darauf, die Strafe auf zwei bis zweieinhalb Jahre zu reduzieren und diese Zeit unter Hausarrest verbringen zu dürfen. Ihr Hauptargument: Sean habe keine Vorstrafen und habe sich in der Vergangenheit stark in seiner Gemeinde engagiert.

Der Sänger hat zudem bereits Maßnahmen ergriffen, um finanzielle Wiedergutmachung an die Opfer zu leisten. Ein Teil der geschuldeten Beträge konnte durch Seans Arbeit im Musikbereich bereits zurückgezahlt werden. Sein Anwalt argumentierte, dass der Hausarrest ihm weiterhin erlauben würde, produktiv zu bleiben und Einkommen zu generieren, was den Opfern weitere Entschädigungen zusichern könnte. Unterstützt wird Sean in seinem Bemühen um eine mildere Strafe durch zahlreiche Fürsprecher. Neben seiner Schwester Kanema Morris sprachen sich sogar Menschen wie ein örtlicher Ladenangestellter und ein Lieferdienstfahrer für den Musiker aus. Interessanterweise fand sich mit dem Songwriter Constantin Chavez lediglich eine Stimme aus der Musikbranche unter seinen Unterstützern.

Im Frühjahr wurden Sean und Mama Janice Turner vom Gericht für schuldig befunden. Während seiner Mutter bereits eine Haftstrafe von fünf Jahren verhängt wurde, hatte der Musiker bisher das Privileg, das Urteil unter Hausarrest abzuwarten. Außergerichtlich zeigt sich der 35-Jährige immer wieder als engagiertes Gemeindemitglied. Er nutzt seine Bekanntheit gern für wohltätige Zwecke und betonte auch in der Vergangenheit den Wert sozialer Projekte. Bereits in jungen Jahren wurde Sean durch seinen Hit "Beautiful Girls" berühmt und galt als charismatischer Vertreter der Pop- und R&B-Szene. Trotz des aktuellen Skandals hoffen viele auf eine Rehabilitation seines öffentlichen Images.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sänger Sean Kingston im Juni 2013 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Janice Turner und Sean Kingston, 2012

Anzeige Anzeige

Instagram / seankingston Sean Kingston, Musiker