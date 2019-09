Selma Blair (47) genießt ihr Leben! Die Schauspielerin, die vor rund einem Jahr die Diagnose Multiple Sklerose erhalten hat, lässt auch ihre Fans an ihrem Alltag mit der Autoimmun-Erkrankung teilhaben und zeigt sich beispielsweise ganz offen mit ihrem kahl geschorenen Kopf in den sozialen Netzwerken. Auf der Straße präsentiert Selma sich ebenfalls – und zwar offensichtlich gut gelaunt mit einem breiten Grinsen auf den Lippen!

Zusammen mit ihrem Freund und ihrem Hund war die "Eiskalte Engel"-Darstellerin am Montag im kalifornischen Studio City auf einem Bauernmarkt unterwegs und lächelte dort in die Kameras der Paparazzi. Sie hatte einen Tretroller bei sich und posierte selbstbewusst vor den anwesenden Fotografen. Grey's Anatomy-Star Ellen Pompeo (49) hat Selma einmal als "glamouröse Kämpferin" bezeichnet – anscheinend aus gutem Grund.

Die Leinwand-Schönheit spricht hin und wieder auch über die Schattenseiten ihrer MS-Erkrankung. "Schlaflosigkeit! Ich bin wie ein waches Baby. Ich habe Angst und will weinen. Ich will zu meiner Mama. Das will ich wirklich", machte sie im August ein ehrliches Statement auf Instagram. Während einer zweimonatigen Behandlung mit unangenehmen Nebenwirkungen seien ihr zuvor Stammzellen transplantiert worden.

MEGA Selma Blair mit ihrem Freund in Studio City

Instagram / selmablair Selma Blair im August 2019

Instagram / selmablair Selma Blair im Juli 2019

