Lichtblick im MS-Kampf: Selma Blair denkt positiv an Zukunft

2018 bekam Selma Blair (52) die Diagnose Multiple Sklerose. Seitdem kämpft die Schauspielerin tapfer gegen die unheilbare Nervenkrankheit. Dennoch kann sie ein Licht am Ende des Tunnels sehen, denn aktuell geht es ihr offenbar wirklich gut. Zumindest betont Selma das in einem Interview mit People, sich Remission zu befinden. "Mir geht es erstaunlich gut. Ich fühle mich seit etwa einem Jahr großartig", schwärmt die US-Amerikanerin. Tatsächlich gehe es ihr so gut, dass sie es sich erlaube, über die Zukunft nachzudenken: "Es ist lustig, ich habe nicht genug Zeit damit verbracht, Träume zu haben. Und jetzt frage ich mich: Was sind meine Träume?" Mittlerweile sei sie sich klar geworden, dass einer ihrer größten Träume es ist, wieder als Schauspielerin arbeiten zu können.

Tatsächlich ist es bei MS möglich, eine Remission zu erreichen, da die Krankheit in Schüben auftritt. Nach einem Schub können die Symptome nachlassen oder sogar temporär ganz verschwinden. In genau so einer Phase scheint Selma sich derzeit zu befinden. Durch ihren verbesserten Gesundheitszustand habe sie nun auch an Lebensqualität dazugewonnen. "Ich versuche immer, mich so gut wie möglich zu fühlen, aber jetzt, da ich tatsächlich Ausdauer und Energie habe, ist es nicht mehr so beängstigend, rauszugehen und auszugehen", meint die "Eiskalte Engel"-Darstellerin weiter. Das ist offenbar nicht selbstverständlich, denn als es ihr schlecht ging, habe vor allem die anhaltende Erschöpfung und Müdigkeit sie ausgebremst.

Mit ihrer MS-Erkrankung ging Selma stets offen und vor allem tapfer um. Auf den roten Teppichen überstrahlte sie andere Stars oft mit ihren starken Auftritten – und das trotz oder gerade wegen ihres Gehstocks. Auch die Oscars ließ die 52-Jährige in diesem Jahr nicht sausen. An ihrer Seite hatte sie dafür eine ganz besondere Begleitung auf vier Pfoten. Bei der Vanity Fair After-Show-Party posierte Selma mit ihrem Assistenzhund Scout, einem niedlichen Labrador Retriever. Der Vierbeiner ließ sich von dem Blitzlicht und dem Gewusel auf dem Red Carpet nicht aus der Ruhe bringen und sorgte für ein echtes Highlight – denn vor allem die Star-Gäste freuten sich besonders über seine Anwesenheit.

Getty Images Selma Blair im Oktober 2022

Getty Images Scout und Selma Blair im März 2025

