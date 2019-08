So tapfer kämpft Selma Blair (47)! Seit August 2018 ist es traurige Gewissheit: Die Hollywood-Schauspielerin leidet unter Multipler Sklerose. Das chronisch-entzündliche Leiden, das ihr zentrales Nervensystem befällt, erschwert den Alltag zusehends – für ihre Fans, Freunde, Familie und nicht zuletzt für sich selbst bleibt die "Eiskalte Engel"-Darstellerin dennoch stark. Via Social Media gibt sie ihren Followern regelmäßig Updates zum Krankheitsverlauf. Auch jetzt meldete sich Selma mit einem herzzerreißenden Post.

Auf Instagram veröffentlichte die 47-Jährige ein Foto von ihren Beinen, die deutliche Blessuren aufweisen und schrieb: "Schlaflosigkeit! Ich bin wie ein waches Baby. Ich habe Angst und will weinen. Ich will zu meiner Mama. Das will ich wirklich." Zwei Monate lang hatte sich die Kämpfernatur einer Behandlung unterzogen, bei der Stammzellen transplantiert wurden – mit unangenehmen Nebenwirkungen! Die Therapie führte bei Selma zu Haarausfall, Übelkeit und Schlaflosigkeit. "Ich nehme jetzt ein Bad und weine. Der Anfang ist schwer, das muss ich mir immer vor Augen halten", lauteten ihre bewegenden Zeilen weiter.

Tapfer teilte Selma außerdem ein aktuelles Bild von sich, auf dem sie glücklich und zuversichtlich in die Kamera lächelt. "Das bin ich – jetzt gerade! Nur, dass ihr wisst, dass ich keine alten Fotos posten würde", so ihre Worte.

Instagram / selmablair Selma Blairs Beine, Juli 2019

Instagram / selmablair Arthur Saint Bleick und Selma Blair

Instagram / selmablair Selma Blair, Hollywood-Schauspielerin

