Selma Blair und ihr Sohn Arthur tragen Partnerlook in Paris

Selma Blair (52) und ihr Sohn Arthur Saint (13) sorgen bei der Paris Fashion Week für Aufsehen. Die Schauspielerin und ihr Spross schauen sich gemeinsam die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion von Chloé an. Bei der Wahl ihrer Outfits für die Modenschau scheinen sie sich abgesprochen zu haben. Die "Eiskalte Engel"-Darstellerin trägt eine weiße Spitzenbluse und einen schwarzen Samtblazer mit passenden Shorts. Ihr Nachwuchs präsentiert sich ebenfalls in einem Schwarz-Weiß-Look. Der Teenager setzt auf ein Designershirt, zu dem er lockere Jeans und Sneaker kombiniert. Das Mutter-Sohn-Duo macht außerdem mit seinen Frisuren auf sich aufmerksam – beide sind seit Neuestem platinblond.

Noch wichtiger als die Modenschau war für Selma die gemeinsame Zeit mit Arthur. Aus ihrem Hotelzimmer in Paris postete die stolze Mama schon am Mittwoch ein Selfie mit ihrem Sohn auf Instagram. Zu dem niedlichen Schnappschuss schrieb der Hollywoodstar: "Ich liebe dich, mein lieber Junge. Mein teuflischer Saint. Dein erstes Mal in Paris sollte immer mit demjenigen sein, der dich am meisten liebt. Hier sind wir also. Ich bin so dankbar. Ich könnte nicht glücklicher sein."

In den vergangenen Jahren war Selma nur selten öffentlich aufgetreten. Seit sie 2018 ihre MS-Diagnose publik gemacht hatte, ließ ihre Gesundheit dies lange nicht zu. Im August konnte die 52-Jährige ihren Fans dann eine freudige Nachricht verkünden. "Ich möchte die Leute wissen lassen, dass ich in Remission bin und mich großartig fühle", plauderte sie gegenüber Us Weekly aus. Zuvor habe sie nach einer Knochenmarktransplantation einen Rückfall gehabt, diesen aber dank einer neuen Behandlungsmethode überwunden.

Instagram / selmablair Arthur Saint Blair und Selma Blair in Paris, September 2024

Getty Images Selma Blair

