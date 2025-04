Update: So geht es Selma Blair aktuell mit ihrer MS-Diagnose

Selma Blair (52) wurde jetzt am Flughafen von Los Angeles gesichtet und hatte dabei sichtlich gute Laune. Die Schauspielerin, die seit sieben Jahren öffentlich gegen ihre Multiple-Sklerose-Erkrankung kämpft, gab im Gespräch mit TMZ ein erfreuliches Update zu ihrem Gesundheitszustand. Sie berichtete, dass es ihr aktuell großartig gehe – und das Wichtigste: Sie ist seit etwa einem Jahr ohne Rückfall! Auf die Frage, was hinter ihrem neuen Wohlbefinden steckt, scherzte Selma gegenüber den Journalisten, dass das "Ausweichen vor den Kameras" von Paparazzi vielleicht das Geheimnis sein könnte. Dabei bewahrte sie ihren Humor und nahm die Begegnung gelassen, auch wenn sie es eilig hatte, ihren Flug zu bekommen.

Da Selma momentan wohl in ihrer besten gesundheitlichen Verfassung seit Langem ist, konzentriert sie sich nun wieder auf neue Ziele – und denkt daran, wie es für sie weitergehen könnte. Die Schauspielerin, die unter anderem aus "Eiskalte Engel" bekannt ist, erzählte den TMZ-Reportern, dass sie nun wieder neue Projekte angehen möchte. Nachdem sie jahrelang ihre Kraft vor allem für den Kampf gegen MS aufbringen musste, scheint es ihr aktuell möglich, ihren Fokus wieder neu zu setzen. Was genau sie als Nächstes in Angriff nehmen will, verriet sie im Schnelldurchlauf allerdings noch nicht.

Bereits zuvor hatte Selma gegenüber dem People Magazine betont, dass sie sich seit etwa einem Jahr in Remission befindet und jetzt sogar wieder wagt, von neuen Träumen zu sprechen. Wie sie erzählte, sei einer ihrer größten Wünsche, wieder als Schauspielerin durchzustarten – nachdem dies in schlechten Phasen wegen der Krankheit kaum denkbar war. Selma ist im Umgang mit ihrer Erkrankung bemerkenswert offen und authentisch und inspiriert mit ihrer positiven Einstellung inzwischen viele Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / selmablair Selma Blair, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Selma Blair, US-amerikanische Schauspielerin

Anzeige Anzeige