Selma Blair mit tierischer Begleitung auf Oscars-Afterparty

Viele Hollywoodstars erscheinen in Begleitung auf den Oscars-Afterpartys. Selma Blair (52) besuchte nach der Preisverleihung eine Party der Vanity Fair jedoch mit einem besonders süßen Plus-eins. Die Schauspielerin lief nämlich nicht etwa mit einem menschlichen Mann über den roten Teppich – sondern gemeinsam mit ihrem Assistenzhund Scout. Ganz zur Freude der anderen Prominenten, die den kuscheligen Labrador Retriever mit offenen Armen auf der Afterparty empfingen.

Dass die 52-Jährige im Alltag auf die Unterstützung ihres tierischen Begleiters angewiesen ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Die After-Darstellerin ist von Multipler Sklerose betroffen. Die Diagnose erhielt sie im Jahr 2018, seitdem spricht sie offen über ihre Arbeit unter diesen Umständen sowie über die privaten Herausforderungen, die daraus entstehen. Besonders im Leben als alleinerziehende Mutter brachten die körperlichen Einschränkungen sie schon oft an ihre Grenzen – vor allem, als ihr Sohn Arthur noch jünger war. "Mein Hauptproblem war immer die Müdigkeit", erklärte sie vergangenes Jahr im Gespräch mit Today.

Schon eine ganze Weile bevor sie ihre Diagnose erhielt, litt Selma unter den typischen Symptomen, die die Erkrankung des zentralen Nervensystems mit sich bringt. Als Schauspielerin feierte sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten große Erfolge und spielte unter anderem in Filmen wie "Natürlich Blond" und "The Sweetest Thing". Anstatt mit ihren Leiden zum Arzt zu gehen, unterdrückte sie die Schmerzen während ihrer Arbeit am Filmset mit Medikamenten. Ihre Psyche litt sehr unter der Situation, wie sie bereits vor einigen Jahren in einem Vogue-Interview verriet: "Ich wünschte mir den Tod. Habe einen Selbstmordversuch unternommen. Ein paar Mal. Aus Verzweiflung."

Anzeige Anzeige

Getty Images Selma Blair mit ihrem Assistenzhund Scout bei der Oscars-Afterparty

Anzeige Anzeige

ActionPress / Christophe Clovis / Bestimage Selma Blair mit ihrem Sohn Arthur Saint Blair

Anzeige Anzeige