Multiple Sklerose: So ist das Leben als Mama für Selma Blair

Selma Blair (52), bekannt aus Filmen wie "Natürlich blond" und "Eiskalte Engel", hat in einem Interview offen über ihren Alltag als alleinerziehende Mutter mit Multipler Sklerose (MS) gesprochen. Die Schauspielerin, bei der 2018 die Diagnose gestellt wurde, erzählte, wie die Erkrankung ihr Leben und die Beziehung zu ihrem Sohn Arthur beeinflusst hat. "Mein Hauptproblem war immer die Müdigkeit", erklärte sie im Gespräch mit Today. Als Alleinerziehende sei es besonders schwer gewesen, mit dieser Erschöpfung umzugehen: "Da bleibt einfach kein Raum für zusätzliche Müdigkeit." Trotz allem fühlt sie sich inzwischen "an einem guten Punkt" in ihrem Leben und nach der Diagnose habe sie viele Dinge im Nachhinein besser verstanden.

Um mit ihrer Erkrankung besser umgehen zu können, suchte die Schauspielerin immer wieder Rat bei anderen. Es sei ein ständiges Lernen und Austausch nötig gewesen, meinte Selma. Ihr Sohn, den sie mit ihrem Ex-Partner Jason Bleick (52) großzieht, sei mittlerweile älter und verbringe – ganz typisch für sein Alter – weniger Zeit mit seiner Mutter. Trotzdem legen die beiden Wert auf gemeinsame Unternehmungen: Zum letzten Muttertag teilte Selma ein Foto von sich mit Arthur und ihrem Assistenzhund und letzten Herbst nahmen sie gemeinsam an der Pariser Fashion Week teil, wo sie bei der Show des Labels Chloé in der ersten Reihe saßen. Hier schienen sich die beiden sogar bei der Wahl ihrer Outfits abgesprochen zu haben.

Neben ihrem Lebensalltag als Mutter engagiert sich Selma auch öffentlich, um Aufmerksamkeit für MS und das Leben mit Behinderungen zu schaffen. Sie wurde zuletzt für ihren Einsatz auf mehreren Events geehrt und erzählte dort davon, wie die Krankheit sie und ihre Perspektive verändert habe. Dass sie heute so offen darüber sprechen könne, zeige, wie weit sie gekommen sei, so die Schauspielerin selbst. In ihren Interviews betont sie immer wieder, dass sie trotz der Rückschläge gelernt habe, die guten Momente zu genießen, und dass sie stolz darauf sei, Vorbild und Symbol der Stärke für andere Betroffene zu sein.

Instagram / selmablair Arthur Saint Blair und Selma Blair in Paris, September 2024

ActionPress / Christophe Clovis / Bestimage Selma Blair mit ihrem Sohn Arthur Saint Blair