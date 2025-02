Selma Blair teilt ihre Dating-Erfahrung mit Robbie Williams

Selma Blair (52) hat in der "Drew Barrymore Show" eine ungewöhnliche Anekdote aus ihrem Leben erzählt – und die handelt von niemand Geringerem als Robbie Williams (51). Die Schauspielerin verriet, dass der britische Sänger einst fast ein Date mit ihr hatte – das allerdings mit einem überraschend abrupten Ende. Der Grund: ein leerer Kühlschrank. "Robbie Williams war bei mir zu Hause und es war fast ein Date", erklärte die 52-Jährige. Doch nachdem der Musiker ihren Kühlschrank geöffnet hatte, habe er nur gesagt: "Ich muss gehen."

Wie Selma weiter schilderte, erfuhr sie später den mutmaßlichen Grund für seine Reaktion. Ein Freund habe ihr erklärt, dass Robbie sie für keine gute Köchin hielt, was wohl ein Problem für ihn darstellte. "Er hat also richtig eingeschätzt, dass ich nicht diejenige war, die ihn ernähren würde", scherzte die Schauspielerin und nahm die Situation mit Humor. Der Vorfall liege laut Selma "Millionen Jahre" zurück, und obwohl es nicht zu einem romantischen Happy End kam, bleibt die ungewöhnliche Dating-Anekdote ein unterhaltsamer Einblick in das Kennenlernen zweier Stars. Robbie selbst hat sich bisher nicht zu der Anekdote geäußert.

Während Selma durch Filme wie "Natürlich blond" und "Hellboy" bekannt wurde und seit Jahren offen mit ihrer Multiplen Sklerose-Diagnose umgeht, feiert Robbie aktuell Erfolg mit der Filmbiografie "Better Man". Der Sänger ist inzwischen glücklich mit Ayda Field (45) verheiratet und hat mit ihr vier gemeinsame Kinder. Selma hingegen fokussiert sich auf ihren Sohn und ihre Gesundheit.

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Instagram / selmablair Arthur Saint Blair und Selma Blair in Paris, September 2024

