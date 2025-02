Selma Blair gewährt Einblick in ihr Leben mit MS-Erkrankung

Selma Blair (52) hat in einem Interview mit dem Magazin People erneut offen über ihr Leben mit der Krankheit Multiple Sklerose (MS) gesprochen. Die Diagnose erhielt die Schauspielerin im Jahr 2018. Seit 2021 befindet sich die Krankheit in Remission. Trotz ihrer Fortschritte bezeichnet Selma sich selbst weiterhin als "Anfängerin" im Umgang mit der Krankheit. "Ich bin keineswegs hier, um zu sagen: 'Hey, mein Leben ist perfekt. Ich fühle mich großartig.'", erklärte sie und betonte, dass ein offener Geist und die Bereitschaft, dazuzulernen, in ihrem Leben mit MS essenziell für sie seien.

Die Schauspielerin gab zu, dass ihr gesundheitlicher Weg alles andere als linear verlaufe und dass regelmäßige Rückschläge eine Herausforderung bleiben. In besonders schwierigen Momenten habe sie lernen müssen, ihre Gefühle zuzulassen und daraus individuelle Lösungen zu entwickeln – dazu habe es auch gehört, den passenden Arzt zu finden. Seit sie ihre Diagnose öffentlich gemacht hatte, habe sie wahnsinnig viel Unterstützung von Fremden erfahren, das sei für sie ein "rettender Anker" gewesen. Diese Wärme und Solidarität hätten ihr nicht nur bei der Bewältigung der Krankheit geholfen, sondern ihr auch den Anstoß gegeben, sich selbst als Sprecherin für Betroffene einzusetzen.

Bereits in früheren Interviews berichtete Selma von den praktischen Herausforderungen ihres Alltags als alleinerziehende Mutter ihres Sohnes Arthur. Ihre Erkrankung mache vieles schwieriger, aber sie habe gelernt, die schönen Momente bewusster wahrzunehmen. Zudem engagiert sie sich leidenschaftlich für die MS-Community und sensibilisiert über die Herausforderungen eines Lebens mit Behinderungen. Für ihren Einsatz ist sie bereits mehrfach geehrt worden – eine Mission, die sie nicht nur antreibt, sondern auch ihr eigenes Leben nachhaltig bereichert hat.

Getty Images Schauspielerin Selma Blair, 2019

Instagram / selmablair Selma Blair in Washington D.C., Dezember 2023