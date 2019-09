Menowin Fröhlich (32) und seine Senay Ak (28) haben Ja gesagt! Erst vor Kurzem hatte der DSDS-Star bei Das Sommerhaus der Stars um die Hand seiner Langzeitfreundin angehalten. Im Promiflash-Interview hatte der Sänger kurze Zeit danach angekündigt, mit dem Gang zum Traualtar nicht allzu lange warten zu wollen. Am Montag haben sich die beiden dann tatsächlich getraut. Im Netz zeigt Menowin jetzt, wie happy er und Senay sind!

"Wir haben uns das Jawort gegeben", schreibt der 32-Jährige auf Instagram. Dazu postet er ein Hochzeitsbild, auf dem er und seine Liebste um die Wette strahlen – Senay in einem Traum aus Weiß und ihr Angetrauter in einem eleganten blauen Anzug. "Es war der emotionalste und schönste Tag meines Lebens! Jetzt sind wir Mann und Frau. Ich liebe dich Frau Fröhlich", schwärmt Menowin in seinem Post weiter.

Das wird wohl nicht die letzte Liebesbekundung des TV-Stars an die Mutter seiner Kinder sein. Immerhin haben Senay und Menowin im kommenden Jahr noch eine weitere große Hochzeitsfeier geplant. Dann sind sie bereits seit zehn Jahren ein Paar.

Promiflash Menowin Fröhlich, Musiker

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich und Senay Ak im August 2019

TVNOW Menowin Fröhlich und Senay Ak beim Sommerhaus-Wiedersehen

