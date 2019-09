Für Menowin Fröhlich (32) und Senay Ak haben endlich die Hochzeitsglocken geläutet! Der DSDS-Star und seine Partnerin sind schon vielen Jahren ein Paar. Bei Das Sommerhaus der Stars machte der Sänger seiner Liebsten dann vor laufender Kamera einen Antrag und verriet im Promiflash-Interview, dass sie schon bald heiraten wollen. Am heutigen Montag war es so weit: Senay gab Menowin in einem Traum in Weiß das Jawort.

Gut gelaunt meldete sich der Bräutigam morgens um 8:00 Uhr via Instagram-Story bei seinen Fans. "Leute, heute ist der Tag der Tage! Ich heirate heute! Man fühlt sich irgendwie so alt und erwachsen", freute er sich und hielt seine Follower bei den Vorbereitungen auf dem Laufenden. Sogar einen ersten Blick auf die Braut durften seine Fans erhaschen. Senay trug ein figurbetones Kleid mit langen Spitzenärmeln und Perlenstickerei. Ihr Mann präsentierte sich in einem dunkelblauen Anzug. Die Trauung soll um 13 Uhr stattgefunden haben.

Damit sind Menowin und Senay nun offiziell Mann und Frau – und das wollen sie nicht nur heute feiern. Der 32-Jährige verriet schon vor Wochen, dass die große Hochzeits-Party erst für den 5. Mai 2020 geplant sei. Damit zelebriert das Paar gleichzeitig auch seinen zehnten Jahrestag.

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich am Tag seiner Hochzeit

Instagram / menowin_official Senay Ak an ihrem Hochzeitstag

Instagram / senayfroehlich Senay Ak und Menowin Fröhlich im November 2018

