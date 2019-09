Auf ihrem Kopf ist es ganz schön dunkel geworden! Eigentlich steht Katherine Heigl für einen ganz bestimmten Look – die Schauspielerin trägt normalerweise hellblonde Haare. So zeigte sie sich jahrelang in ihrer Rolle als Sonnenschein Izzie in der Erfolgsserie Grey's Anatomy. Doch nun hat die 40-Jährige für eine neue Serienrolle ihren Look drastisch geändert und ist kaum wiederzuerkennen: Sie hat sich die Haare dunkelbraun gefärbt!

Vor Kurzem postete Katherine auf Instagram ein Selfie mit ihrer neuen Frisur, auf dem sie verschmitzt in die Kamera lächelt. Dabei fällt nicht nur ihre neue Haarfarbe ins Auge, auch das adrette Outfit des Serienstars sticht hervor: Zu einer großen Sonnenbrille trägt die "27 Dresses"-Darstellerin eine plakative Perlenkette. Das Foto kommentierte sie mit folgenden Zeilen: "Wenn ihr meine Storys nicht verfolgt habt, wird das hier ein Schock für euch sein..." Dass sie sich für diesen Look offenbar wegen einer neuen Rolle entschied, machte Katherine schließlich mit den Hashtags "Tully Hart" und "Firefly Lane" deutlich. Denn demnächst wird die Hollywood-Beauty in einer neuen Netflix-Produktion zu sehen sein.

Nach einem Bericht von Hollywood Reporter ist Katherine für eine der Hauptrollen in der Serienverfilmung von Kristin-Hannahs Novelle "Firefly Lane" besetzt. Dabei geht es um die beiden Freundinnen Tully und Kate, die nach einer intensiven 30 Jahre langen Freundschaft plötzlich getrennte Wege gehen. In dem Format soll Katherine aber nicht nur mitspielen, sie ist offenbar auch ausführende Produzentin.

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl, 2019

RICHARD SHOTWELL/AFP/Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

Getty Images Katherine Heigl bei den CMT Music Awards in Nashville, 2017

