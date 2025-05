Hollywood verlassen: Katherine Heigl bereut es gar nicht

Katherine Heigl (46) hat vor einigen Jahren einen radikalen Schritt gewagt: Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie Grey's Anatomy, entschied sich, Hollywood den Rücken zu kehren und mit ihrer Familie nach Utah zu ziehen. In einem exklusiven Interview mit E! News sprach Katherine nun darüber, wie sehr sie diesen Ortswechsel schätzt. "Ich habe diesen Frieden für mich und meine Familie gefunden", verriet sie und betonte, wie viel Freude, Zufriedenheit und Klarheit ihr das neue Leben bringt. "Warum sollte ich daran etwas ändern?", fragte die Schauspielerin und machte klar, dass sie ihre Entscheidung nach wie vor nicht bereut.

Die Wahl, Los Angeles und den Hollywood-Trubel zu verlassen, war nicht immer frei von Zweifeln. Katherine erklärte, dass sie sich manchmal fragt, ob sie nicht doch ehrgeiziger sein oder dem Geschäft weiterhin nachjagen müsste – oder ob Menschen ihre Entscheidung kritisieren würden. Doch sie betont, dass es für sie wichtiger ist, ihrem Herzen zu folgen: "Wenn du das nicht willst, dann tu es nicht – nur weil die Gesellschaft das erwartet", sagte sie im Interview. In Utah habe die Schauspielerin einen Ort gefunden, an dem sie und ihre Familie wirklich zur Ruhe kommen können.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Die Beziehung zu Ehemann Josh Kelley (45) hat sich in Utah deutlich vertieft, wie Katherine schwärmte. Ihr Mann sei für sie "so sehr zu meiner Person geworden" und sei ihr schon immer ein sicherer Hafen gewesen. Der Umzug in die Natur habe ihnen geholfen, als Paar noch enger zusammenzuwachsen und mehr füreinander da zu sein. Neben ihrem ausgefüllten Familienleben gilt Katherine schon länger als jemand, die privat das Glück im Kleinen sucht und sich heute deutlich lieber um ihre Liebsten kümmert als um den nächsten großen Filmerfolg.

