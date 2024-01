Katherine Heigl nach zehn Jahren wieder bei den Emmy Awards

Was für ein Comeback! Vor allem durch ihre Rolle in der Arztserie Grey's Anatomy ist Katherine Heigl (45) berühmt geworden. Sie hatte jahrelang Izzie Stevens gespielt – 2007 war ihre Leistung sogar mit einem Emmy Award ausgezeichnet worden. 2014 hatte sie das letzte Mal an der großen Veranstaltung teilgenommen und blieb seitdem dem roten Teppich fern – bis jetzt: Katherine strahlte bei den diesjährigen Emmys!

In einem knallroten, trägerlosen Dress zog die 45-Jährige alle Blicke auf sich. Ihr Lippenstift passte perfekt zu Katherines Robe – sie legte einen absoluten Wow-Auftritt hin. Ganze zehn Jahre mussten ihre Fans auf diesen Moment warten: Und die Schauspielerin scheint ihren Auftritt sehr genossen zu haben. Sie lieferte den Fotografen zahlreiche Posen – mit ihrem Blick über die Schulter und ihrem gewellten Bob erinnert sie sogar ein wenig an Marilyn Monroe (✝36).

Nicht nur ihre Anwesenheit überraschte. Katherine feierte auch eine kleine Reunion mit ihren ehemaligen "Grey's Anatomy"-Co-Stars. Gemeinsam mit Ellen Pompeo (54), Justin Chambers (53), James Pickens Jr. (69) und Chandra Wilson (54) überreichte sie den Preis für den besten Nebendarsteller in einer Serie – dabei ließen sie es sich nicht nehmen, von der Arztserie zu sprechen und sich an die gute Zusammenarbeit zu erinnern.

Getty Images Katherine Heigl bei den 75. Emmy Awards

Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

Getty Images Chandra Wilson, Justin Chambers, Ellen Pompeo, Katherine Heigl und James Pickens bei den Emmys 2024

