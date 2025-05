Katherine Heigl über die turbulente Teenagerzeit ihrer Kids

Katherine Heigl (46) hat offen über die Herausforderungen gesprochen, mit denen sie als Mutter von drei Kindern konfrontiert ist. Besonders die Teenagerjahre ihrer Töchter Naleigh (16) und Adalaide seien für sie eine stressige Zeit, wie die Schauspielerin im Gespräch mit People verriet. "Du hast nicht mehr so die Kontrolle wie früher, als du alles steuern konntest, um sie zu beschützen und ihre Entscheidungen zu treffen", erklärt Katherine und fügt noch hinzu: "Sie sind jetzt ihre eigenen kleinen Leute und haben ihren eigenen Kopf, und sie machen das alles durch. Es ist eine turbulente Zeit." Gemeinsam mit ihrem Ehemann Josh Kelley (45) beobachtet sie, dass Naleigh und Adalaide sich inzwischen auch mehr Interessen teilen, wie Schminken oder TikTok-Tänze. Dadurch würden die beiden mehr Zeit zusammen verbringen als früher – was allerdings auch zu mehr Streit führe.

Wenn Naleigh und Adalaide sich streiten, zieht sich Katherine meistens zurück: "Ich halte mich dann raus, gehe einfach aus dem Raum. Sie regeln das schon untereinander", so die Schauspielerin. Auch Fehler im Muttersein gesteht sie sich ein: "Meine schamvollsten Momente sind, wenn ich die Nerven verliere", so Katherine. Dann entschuldige sie sich bei ihren Kindern und bete jeden Abend darum, die richtige Mutter für jedes ihrer Kinder zu sein. Katherine verriet auch, dass sie einmal zum Muttertag mit der ganzen Familie brunchen waren, sich aber eingestehen musste, dass das nichts für ihre Kinder war: "Letztes Jahr waren wir bei einem schicken Brunch – die Kinder haben nur Wassermelone und Toast gegessen", erzählte Katherine lachend. Für dieses Jahr hatte sie daher einen entspannten Tag geplant. Sie wollte mit ihrer eigenen Mutter brunchen gehen und anschließend vielleicht noch etwas Zeit allein im Atelier verbringen.

Doch nicht nur Teenagerprobleme beschäftigen Katherine. Offen sprach sie in dem Interview auch darüber, wie sie nach den Geburten ihrer Kinder mit Inkontinenz zu kämpfen hatte – ein Tabuthema, das laut ihr viel mehr Mütter betrifft, als man denkt. Als Markenbotschafterin für ein Inkontinenzprodukt will sie zeigen, dass man sich dafür nicht schämen muss. "Warum redet darüber niemand?", fragte sie und fügt hinzu: "Das ist ein ganz normaler, natürlicher Prozess der Mutterschaft, des Alterns, der Perimenopause, der Menopause, all das. Warum tun wir so, als wäre es so beschämend, darüber zu sprechen? Davon habe ich genug. Wir alle sollten einfach dankbar sein, dass wir noch leben", bringt sie es am Ende auf den Punkt und dürfte damit vielen Frauen aus der Seele sprechen. Immer wieder betont Katherine, wie wichtig es sei, den eigenen Körper zu schätzen, und will auch damit Vorbild für ihre Kinder Naleigh, Adalaide und Joshua sein.

Katherine Heigl, Schauspielerin

Katherine Heigl und ihre Familie im September 2022

